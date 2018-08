Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 30. August 2018 Donnerstag, 30. August 2018

Bau von Kindertagesstätte rückt näher

Wenn Nicole Mtawa und ihre Tochter Julie am Samstag um 14 Uhr am Naturfreundehaus Himmelreich durchs Zielband fahren, dann liegen nicht nur 3000 Kilometer Fahrt hinter den Beiden, sondern auch wieder jede Menge unvergessliche Erlebnisse. Ebenso schön: Der Spendenstand für die aktuelle Aktion liegt derzeit bei über 10 000 Euro.

Dem Ziel, auf der Fundraising-​TourEuro zu sammeln, ist Mtawa in den vergangenen drei Wochen sehr nahe gekommen. Alle Spendengelder fließen zuProzent in den Bau der neuen Kindertagesstätte für schwerstbehinderte Kinder in Tansania. Schon bevor sich Mtawa und ihre Tochter mit dem Mini Cooper und dem Oldie-​Caravan auf Fundraising-​Tour begaben, waren die ersten Spenden gesammelt. Wer vor Beginn der Tour vom Sinn einer Spende überzeugt werden konnte, wen Nicole Mtawa und ihre Tochter in den darauffolgenden Tagen trafen und wo der finale Höhepunkt stattfindet, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

