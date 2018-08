Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 30. August 2018 Donnerstag, 30. August 2018

Nach der Hitze ein früher Herbst

Die Trauben im Kleingarten am Bahndamm sind prall und reifen offensichtlich gut; der Wald oberhalb der Gleise im Gmünder Westen leidet ebenso offensichtlich unter der Trockenheit.

Von wegen smaragdgrün leuchtend, wie man es aus manchem späten Sommer kennt, sondern mit matten und bräunlichen Stellen. Es sieht aus, als wäre die Septembermitte schon erreicht oder gar überschritten.Der meteorologische Herbst beginnt erst am. September, aber schon in der ersten Augusthälfte traten in der anhaltenden Hitze und Trockenheit die Herbst-​typischen Verfärbungen am Laub auf. Es rollt sich ein, die Blätter fallen ab – Gartenbesitzer können nach diesem zerstörerischen Sommer früh zum Laubrechen greifen.

