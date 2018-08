Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 30. August 2018 Donnerstag, 30. August 2018

Stunden– statt Halbstundentakt zwischen Gmünd und Stuttgart

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Die Streckensperrung zwischen Gmünd und Aalen als Folge der umfangreichen Gleisbauarbeiten, die hier durchgeführt werden müssen, sorgt auch dafür, dass Bahnfahrer zwischen Gmünd und Stuttgart mit Einschränkungen rechnen müssen. Unter anderem mit einem Stunden– anstelle eines Halbstundentaktes.

15

49

16

36

16

47

„Warum entfallen nachmittags im Berufsverkehr die RE-​Züge umundvon Stuttgart nach Aalen?“, fragt ein Leser der Rems-​Zeitung, der sich überrascht und zugleich verärgert zeigt angesichts dessen, dass ab dieser Woche scheinbar ein anderer Fahrplan gilt. „Die Züge fallen nicht aus“, so ein Bahnsprecher aus Stuttgart. Und erklärt: „Wir bieten auf der Strecke Gmünd – Stuttgart seit Montag einen Stundentakt an.“ Was der Stundentakt mit den Gleisbauarbeiten zu tun hat, wie lange mit Einschränkungen zu rechnen ist und warum bis Mittwoch nur vier statt fünf Waggons eingesetzt wurden, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 34 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!