Schwäbisch Gmünd | Freitag, 31. August 2018 Freitag, 31. August 2018

Agentenkonferenz auf dem Ziegerhof

Galerie (10 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Ganz im Zeichen der Geheimdienste, Agenten, Spitzel und Spione stand das diesjährige Ziegerhoffest der katholischen Kirchengemeinde St. Maria Wetzgau/​Rehnenhof am gestrigen Freitag auf dem Gelände bei Reitprechts.

Viele wussten nicht, dass der Ziegerhof an diesem Tag nur eine Tarnung für das Hauptquartier des Geheimdienstes „AgentZ“ war, wo in geheimer Mission sowohl die Agentenkonferenz stattfand als auch die Ermittlungen geleitet wurden. Die vier Topagenten der „AgentZ“, Quartinus Kleeblatt, Jacqueline Chantalle, Corinna Chamäleon und Präszisio Plan hatten den Auftrag, das Hauptquartier, das von einer Verbrecherbande, die sich „Bösos Papagaios“ nannte, zu verteidigen. Was es sonst noch an Überraschungen gab, steht in der Samstagausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

Lesedauer: 26 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!