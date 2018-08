Ostalb | Freitag, 31. August 2018 Freitag, 31. August 2018

Binz-​Insolvenzverfahren wird eröffnet

Galerie (1 Bild)

Foto: Binz

Es war der 6 . Juni, als die Binz GmbH & Co. KG in Lorch den Weg zum Insolvenzgericht antreten musste. Jetzt ist der vorläufige Verwalter so weit, dass das ordentliche Insolvenzverfahren an diesem Samstag eröffnet werden kann.

&

6

Aufgrund der Verzögerung der Produktentwicklung im Rahmen des Modellwechsel der aktuellen Mercedes E-​Klasse, sowie der ausgebliebenen weiteren Unterstützung durch den Gesellschafter war die Binz GmbHCo. KG gezwungen, am. Juni den Schutz des gerichtlichen Sanierungsverfahrens durch Insolvenzantragstellung beim Insolvenzgericht Aalen zu stellen. Jetzt haben die vorläufigen Verwalter so weit Klarheit geschaffen, dass das eigentliche Insolvenzverfahren eröffnet werden kann. Mehr dazu in der Samstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Manfred Laduch.

Lesedauer: 26 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!