Gerrit Wegkamp wechselt vom VfR Aalen zu den Sportfreunden Lotte

Kurz vor Schließung des Transferfensters hat sich im Kader des Drittligisten VfR Aalen noch etwas getan: Stürmer Gerrit Wegkamp verlässt die Schwarz-​Weißen und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem Liga-​Konkurrenten Sportfreunde Lotte an.

„Gerrit war mit seiner aktuellen Situation beim VfR Aalen nicht mehr zufrieden und sieht in Lotte für sich bessere Chancen“, sagt Hermann Olschewski. „Wir wollten ihm keine Steine in den Weg legen und haben dem Wechselwunsch entsprochen. Gerrit hat sich während seiner Zeit beim VfR stets in den Dienst der Mannschaft gestellt und sich jederzeit vorbildlich verhalten. Wir bedanken uns für seine gezeigten Leistungen und wünschen ihm für die neue Aufgabe alles Gute“, kommentiert das Präsidiumsmitglied Sport beim VfR diesen Transfer.Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart. Gerrit Wegkamp wechseltevom FC Bayern München II zum VfR Aalen, bestrittSpiele und erzielteTreffer.

