Ostalb | Freitag, 31. August 2018 Freitag, 31. August 2018

Heubach: Wo die Unterwelt hoch oben auf dem Berg ist

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

In Heubach liegt die Unterwelt hoch über der Stadt. Was paradox klingt, stimmt tatsächlich: Wer in die Tiefen der Höhlen auf dem Rosenstein eintauchen will, muss zunächst den Berg erklimmen. Denn die Eingänge zu den Hohlräumen im Fels befinden sich oben. Drinnen wird es dann an vielen Stellen so eng, dass schon ein gewisser Mut dazu gehört, sich mit der Lampe in die dunklen Gänge zu wagen.

1

„Da passt doch niemand durch!“, ist eine Teilnehmerin an einer Höhlenexkursion überzeugt, als sie knapp über dem Boden eine halb mit Geröll gefüllt Öffnung betrachtet. Erst als der Bargauer Markus Haasl (Mitglied der Höhlenkundlichen Arbeitsgemeinschaft Heubach e.V.) auf dem Rücken liegend in den winzigen Spalt kriecht und man von ihm kurze Zeit später nur noch die Beine, dann nur noch die Füße und zum Schluss gar nichts mehr sieht, ist der Gegenbeweis erbracht. Die Lust zum Nachmachen hält sich allerdings bei einigen Teilnehmern noch deutlich in Grenzen. Wer sich getraut hat und wie spannend so eine Heubacher Höhlentour ist, schildert die Samstagsreportage der Rems-​Zeitung am. September!

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 44 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!