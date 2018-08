Schwäbisch Gmünd | Freitag, 31. August 2018 Freitag, 31. August 2018

Kindergarten Brücke ab Montag in neuen Räumlichkeiten

Der Zeitplan ist straff. So straff, dass es für Außenstehende fast unmöglich erscheint, ab Montag den Betrieb des Kindergarten Brücke aufzunehmen. Der guten Organisation und der unermüdlichen Arbeit der Erzieherinnen ist es zu verdanken, dass alles planmäßig verläuft und dem Neustart im Heinrich-​Steimle-​Weg 1 /​ 1 nichts im Wege steht. Auch am Samstag noch wird den ganzen Tag über gearbeitet.

Am Donnerstag wartete die größte logistische Herausforderung auf Kindergartenleiterin Karin Wolf und ihre Kolleginnen. Vormittags noch wurden zehn Kinder im alten Gebäude in der Eutighoferstraße betreut, am Nachmittag wurden im neuen Gebäude die ersten Umzugskartons ausgepackt. Wie diese logistische Meisterleistung an diesem und den anderen Tagen bewältigt wurde, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

