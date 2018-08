Sport | Freitag, 31. August 2018 Freitag, 31. August 2018

Maximilian Thiel verlängert beim 1 . FC Heidenheim bis 2021

Foto: FCH

Neuigkeiten in Sachen Personalplanung beim Fußball-​Zweitligisten 1 . FC Heidenheim: Der FCH hat den bis zum 30 . Juni 2019 laufenden Vertrag mit Mittelfeldspieler Maximilian Thiel vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert.

„Maxi ist ein variabel einsetzbarer Außenbahnspieler mit einem starken Abschluss und viel Zweitliga-​Erfahrung. Es freut uns sehr, dass ein Spieler mit seiner fußballerischen Klasse unserer Mannschaft noch lange erhalten bleiben wird“, erklärte FCH-​Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald. „Seine Vertragsverlängerung, so früh in der Saison, ist ein tolles Signal von ihm.“Seit dem vergangenen Sommer ist Thiel mittlerweile in Heidenheim. Im Trikot des FCH lief er in insgesamtPflichtspielen auf, erzielte dabei acht Tore und bereitete vier Treffer vor.„Ich fühle mich sehr wohl in Heidenheim und freue mich auf die nächsten Jahre beim FCH. Die Mischung aus familiärer Atmosphäre und ehrgeizigen, sportlichen Ansprüchen hat mir die Entscheidung leicht gemacht“, so Maximilian Thiel nach der Verlängerung des Kontrakts.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 37 Sekunden.

