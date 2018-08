Kultur | Freitag, 31. August 2018 Freitag, 31. August 2018

Wunderbare Momente: die Ballettfotografin Gundel Kilian

Galerie (2 Bilder)

Fotos: Schweizer, Kilian

„Gerade die Bühnenkünste sind voller einmaliger, kostbarer Momente“, sagt Gundel Kilian. Unwiederholbar und flüchtig.

3

1928

1980

90

Gundel Kilian hat sie in ihrem Berufsleben festgehalten – berühmt wurden ihre Fotografien vomStuttgarter Ballett. Was wenig bekannt ist: Gundel Kilian ist in Schwäbisch Gmünd geboren, genauer in Rechberg, am. September. Seitwohnt sie in Wäschenbeuren. Zu ihrem. Geburtstag erscheint in Buch mit einer Auswahl ihrer Bühnenfotografie aus sechs Jahrzehnten.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 18 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!