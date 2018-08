Kultur | Sonntag, 05. August 2018 Sonntag, 05. August 2018

Abschlusskonzert 15 . Internationaler Meisterkurs für Orgelimprovisation

Der vergangene Freitagabend stand im Zeichen der Orgelimprovisation, die beim Festival Europäische Kirchenmusik durch den jährlichen Wechsel von Meisterkurs und Wettbewerb sowieso einen großen Stellenwert einnimmt. Heuer leitete Ansgar Wallenhorst den Meisterkurs mit sieben angemeldeten aktiven Kursteilnehmern, von denen fünf und der Leiter selbst das fast eineinhalbstündige Konzert gestalteten.

Heuer leitete Ansgar Wallenhorst den Meisterkurs mit sieben angemeldeten aktiven Kursteilnehmern, von denen fünf und der Leiter selbst das fast eineinhalbstündige Konzert gestalteten. Was das Konzert so besonders machte, erfahren Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

