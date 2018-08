Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 05. August 2018 Sonntag, 05. August 2018

Bewegtes Heimatgeschehen: In der RZ-​Rubrik gibt es viel Neues zu entdecken

Es lohnt sich ein Blick in die Internet-​Rubrik „Videos“ der Rems-​Zeitung. Etliche Filmautoren haben wieder mit viel Liebe und Engagement viel „Bewegtes“ und auch „Bewegendes“ aus dem heimatlichen Geschehen dokumentiert.

Die meisten Filmer stammen aus den Reihen des Filmautorenclubs Gamundia. Heinrich Knecht ist Wegbegleiter der bürgerschaftlichen Projekte bei den Vorbereitungen der Remstal-​Gartenschau in Mögglingen. Gerhard Schiff hat neben einer Vielzahl von weiteren Beiträgen über den St. Salvator auch die „Nacht des Lichtes“ am heiligen Berg der Gmünder dokumentiert. Uli Fitzel hat mit seiner Kamera die letzten Tage des historischen Gmünder Stadtbauernhofs festgehalten. Die Rems-​Zeitung liefert auch wunderschöne Drohnen-​Aufnahmen von der leuchtenden Calendula-​Ernte in den Weleda-​Heilpflanzengärten. Viel Freude beim Betrachten, einfach natürlich völlig kostenlos und unverbindlich anklicken in der Internet-​Rubrik „Videos“ .

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 31 Sekunden.

