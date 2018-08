Ostalb | Sonntag, 05. August 2018 Sonntag, 05. August 2018

Garbenwagen — eine alte Tradtion in Gschwend

Fotos: pfister

In Gschwend hat sich eine alte Tradition bis heute erhalten: Die erste Getreideernte wird wie vor 201 Jahren auf einem geschmückten Garbenwagen vor die evangelische Kirche gezogen und ein Erntedankgottesdienst gefeiert.

Wobei das laufende Jahr eine Ausnahme bildet. Wegen der langanhaltenden Wärmeperiode waren die Getreideernten Anfang August größtenteils eingefahren, so dass der Gschwender Garbenwagen vermutlich einer Letzten war.Trotz Temperaturen umGrad waren viele Besucher gekommen, um dem Umzug mit anschließendem Konzert vor der Kirche und dem Festgottesdienst beizuwohnen. Wie der Sonntag in Gschwend verlief, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 23 Sekunden.

