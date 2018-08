Sport | Sonntag, 05. August 2018 Sonntag, 05. August 2018

Germania Bargau siegt glücklich, aber nicht unverdient

Galerie (1 Bild)

Foto: Zimmermann

Zum ersten Pflichtspiel der Saison 2018 /​ 2019 hat der FC Bargau in der ersten Runde des WFV-​Pokals den hochgehandelten Landesliga-​Aufstiegskandidaten SV Ebersbach unterm Scheuelberg empfangen und knapp mit 2 : 1 ( 2 : 0 ) bezwingen können.

1

0

15

30

31

2

0

38

Die Bargauer mussten urlaubs– und verletzungsbedingt auf insgesamt zehn Stammkräfte sowie auf Trainer Stefan Klotzbücher, der ebenfalls im Urlaub weilt, verzichten. Somit hatte der neue Co-​Trainer Stefan Kübler das Sagen und stellte die junge Bargauer Truppe hervorragend auf den spielstarken Gegner aus dem Filstal ein.Trotz extremer Hitze entwickelte sich ein durchaus ansehnliches und temporeiches Spiel, in dem beide Teams bis zum Schluss an ihre konditionellen Grenzen gehen mussten. Die Gäste aus Ebersbach übernahmen sofort das spielerische Zepter, der FC Bargau agierte jedoch sehr kompakt und ließ wenig bis keine Abschlüsse zu. Die Germanen waren es dann auch, die durch ihr bekanntes schnelles Umschaltspiel in der sechsten Minute zum ersten gefährlichen Abschluss durch Tobias Klotzbücher kamen. In der elften Minute fiel dann das nicht unverdientedurch Christian Frey, der nach einer Balleroberung auf der linken Außenseite nach innen zog und den Ball mit dem rechten Fuß in den langen Torwinkel zirkelte.Die Bargauer ruhten sich anschließend etwas aus auf der Führung. Ebersbach kam zwischen der. und. Minute dadurch zu zwei guten Chancen, die aber Torwart Heindl vereiteln konnte. In der. Minute folgte dann dasdurch Manuel Maier. Er hatte sich den Ball an der Mittellinie abgeholt, ging auf der rechten Seite mit Tempo an seinem Gegenspieler vorbei und schloss vom rechten Sechzehner-​Eck aus mit einem platzierten Flachschuss ins lange Eck erfolgreich ab. In der. Minute hatte Frey noch den dritten Treffer auf dem Fuß, doch ein gegnerischer Abwehrspieler konnte gerade noch vor dem einschussbereiten Torjäger retten.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 71 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!