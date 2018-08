Hitzewelle: Feuerwehr löscht Flächenbrand an der B29

Blaulicht | Sonntag, 05. August 2018 Sonntag, 05. August 2018

Hitzewelle: Feuerwehr löscht Flächenbrand an der B 29

Bedingt durch die extreme Hitzewelle und Trockenperiode steigt die Gefahr von Flächen– und Waldbränden. Das zeigte sich am Sonntag zur Mittagszeit an der B 29 bei Hussenhofen.

Möglicherweise wegen einer achtlos aus dem Autofenster geworfene Zigarettenkippe war die Wiese an der Straßenböschung der Bundesstraße auf Höhe Hussenhofen in Fahrtrichtung Böbingen in Brand geraten. Die Gmünder Feuerwehr war rasch vor Ort und konnte das Feuer schnell löschen. Währenddessen wurde der Verkehr halbseitig an der Einsatzstelle vorbeigeleitet.

