Ostalb | Sonntag, 05. August 2018 Sonntag, 05. August 2018

Pater Bala ist wieder im Schwäbischen Wald

Galerie (3 Bilder)

Fotos: bala, esc

Seine Arbeit ist nicht leicht, und der Erfolg ein Tropfen auf den heißen Stein. Das weiß Pater Balaswamy Madany, der in der Seelsorgeeinheit Schwäbischer Wald freundschaftlich Pater Bala genannt wird. Er macht seit zwölf Jahren hier die Urlaubsvertretung.

Pater Bala vertritt Pfarrer Kubola seit vielen Jahren. Er ist bekannt in der gesamten Seelsorgeeinheit. Auch für sein Engagement in seiner Heimat Indien, wo er Projekte für Straßenkinder leitet. Er nutzt die Zeit hier auch, um Spenden für die Hilfsprojekte zu sammeln. In Schlechtbach berichtete er am Sonntag in einem ersten Vortrag, wie es vorangeht. Welche neuen Pläne der Pater hat, erfahren sie am Montag in der Rems-​Zeitung

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 27 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!