Ostalb | Sonntag, 05. August 2018 Sonntag, 05. August 2018

Sommerfest Honkling mit Hammellauf

Galerie (8 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Bereits zum fünfzigsten Mal feierte die Dorfgemeinschaft Honkling um ihre Vorsitzende Elke Kugler am Wochenende das weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannte und beliebte Sommerfest.

Nach dem Fassanstich am Freitag Abend durch den Ehrenvorstand der Dorfgemeinschaft, Wilfried Stoll, übernahm die Stimmungs-​, Tanz– und Partyband „Ziach’o“ aus Franken die Bühne und verbreitete mit fetzigen Polkas, bärigem Alpensound, Schlagern, Oldies, Country, Pop und Rock Oktoberfest– und Partystimmung bis in den späten Abend bzw. frühen Morgen. Was sonst noch alles geboten wurde und wer den Hammel gewann, steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

