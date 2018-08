Ostalb | Sonntag, 05. August 2018 Sonntag, 05. August 2018

Sommergespräche: 1000 Gründe dankbar zu sein

Fotos: esc

Eigentlich fing alles mit einer unglücklichen Liebe an. Um sich nicht hängen zu lassen, begann Gerhard Becker 1993 , aufzuschreiben, was ihm Positives wiederfahren ist. Der Liebeskummer ist längst vorbei, sein Dank-​Tagebuch führt er heute noch fort.

Gerhard Becker arbeitet beim Finanzamt in Stuttgart. Nicht unbedingt ein Ort, wo man zuerst an tiefgehende, philosophische Ideen denkt. Aber seine Ambitionen, die ihn dazu brachten ein Büchlein zu schreiben, das sich mit positivem Denken und zahllosen Gründen für Dankbarkeit auseinandersetzt, sind auch seine ganz private Sache. Worum es in seinem Buch „Ein Schirm im Regen —Gründe dankbar zu sein“ geht, und was er damit erreichen möchte, erfahren Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

