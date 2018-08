Kultur | Sonntag, 05. August 2018 Sonntag, 05. August 2018

Stummfilm und Orgelimprovisation von Peter Schleicher

Ein Mensch, eine Dampflok, der Krieg, die Liebe – dazu eine große Portion Sarkasmus, der keinen der Protagonisten schonte: Die vielen Stummfilmliebhaber, die am Freitagabend um halb zehn die Kirche St. Franziskus zu Buster Keatons Dampflok-​Komödie „Der General“ fast bis auf den letzten Platz füllten, hatten mehr als einmal Grund zum Lachen.

1926

Am Ende bejubelten sie neben dem Filmhelden, mit dem sieMinuten lang mitgelitten hatten, vor allem denjenigen, der mit seiner simultanen Orgelimprovisation den amerikanischen Filmklassiker aus dem Jahrerst zu diesem individuellen Erlebnis im Rahmen des Festivals Europäische Kirchenmusik gemacht hatte: Peter Schleicher gelang das Kunststück, durch seine Improvisationen den Film zu begleiten, aufzuschlüsseln und die Zuhörer eintauchen zu lassen in die persönliche Episode des vom Militärdienst ausgeschlossenen Lokführers Johnny Gray. Was er sich dazu einfallen ließ, können sie am Montag in der Rems-​Zeitung lesen.

