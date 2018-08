Schwäbisch Gmünd | Montag, 06. August 2018 Montag, 06. August 2018

Ein Gmünder Foto aus New York

Fotos: Adalbert Muschak

Für Archivare ist es ein Glücksfall, wenn plötzlich ein neues Stück auftaucht, das in ein lokalhistorisches Puzzle passt. So zum Beispiel jetzt mit einem Foto geschehen, das an der Ecke Rosenstraße und Rinderbachergasse entstanden ist und vermutlich um das Jahr 1935 aufgenommen wurde.

Über einen Archivar des Leo-​Baeck-​Institus (Forschungs– und Dokumentationsstelle für Geschichte und Kultur des deutschsprachigen Judentums) in Berlin gelangte dieses Foto an das Leo-​Baeck-​Institut in New York. Dort wurde der dortige Archivar Michael Simonson auf das Foto aufmerksam, ordnete es Schwäbisch Gmünd zu und schickte es an Inge Eberle, damit sie den Ort lokalisiere. Was bei der Erforschung über den Wandel dieser Ecke in den vergangenenJahren herauskam, dokumentiert in Wort und Bildern die Dienstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

