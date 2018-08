Schwäbisch Gmünd | Montag, 06. August 2018 Montag, 06. August 2018

Fische vom Strümpfelbach: Neue Heimat in der Lein

Dort, wo der Strümpfelbach normalerweise vor sich hinplätschert, ist in einigen Abschnitten kein einziger Tropfen Wasser zu sehen. Ein äußerst seltenes Ereignis. Nicht einmal im Hitzesommer 2003 , so erklärt Johannes Stegmaier, Vorsitzender des Bezirksfischereivereins Lein-​Rems, sei der Strümpfelbach trockengefallen. Gemeinsam mit Kollegen und der Feuerwehr Bettringen erfolgte am Montagabend die Rettungsaktion und das Umsetzen von Fischen in die Lein.

Die vorübergehende Rettung für die Fische, größtenteils Bachforellen, war ein stehendes Gewässer. Mit welcher Maßnahme die Fische bereits am Freitagabend kurzfristig gerettet wurden, weshalb die Aktion am Montag nicht länger warten konnte und weshalb die Lein im Gegensatz zu anderen Gewässern noch keine Probleme bereitet, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

