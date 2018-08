Blaulicht | Montag, 06. August 2018 Montag, 06. August 2018

Randalierer gingen auf Besucher und Polizisten los

Mit Holzlatten bewaffnet sind bereits in der Nacht zum Samstag zwei Männer, im Alter von 24 und 29 Jahren, in Waiblingen auf Barbesucher und Polizeibeamte losgegangen. Beide Männer wurden überwältigt.

Die beiden Männer waren zunächst umUhr an einer Bar in der Düsseldorfer Straße aufgetaucht, hatten mit drei Gästen offensichtlich Streit gesucht und diese auch angegriffen, wodurch zwei Gäste leicht verletzt wurden. Bis zum Eintreffen der Polizeistreifen waren die beiden Täter zunächst geflüchtet. Nachdem die Streifen den Einsatzort wieder verlassen hatten, erschienen die beiden Täter mit Holzlatten bewaffnet wieder. Daraufhin flüchteten sie bis zum Eintreffen der Polizeistreifen erneut, konnten jedoch von einer Polizeistreife im Bereich Waiblinger Tor angetroffen werden. Hierbei gingen beide Täter mit den Holzlatten in drohender Haltung auf zwei Polizisten zu, so dass ein Beamter den Gebrauch der Schusswaffe androhen musste. Daraufhin ergriffen die Männer erneut die Flucht, wobei ein Täter die Latte in Richtung der Polizisten warf. Der-​Jährige stolperte bei seiner weiteren Flucht und konnte daraufhin eingeholt und festgenommen werden, wobei er sich wehrte und unentwegt Beleidigungen aussprach. Er konnte schließlich von zwei Beamten und mit Hilfe von Zeugen überwältigt werden. Der-​Jährige rannte bei seiner Flucht über die Alte Bundesstraße, wodurch ein Autofahrer ausweichen und bremsen musste, um einen Unfall mit dem Flüchtigen zu verhindern. Im weiteren Verlauf konnte der-​Jährige von einem Beamten mit Hilfe des Autofahrers überwältigt werden. Beide Männer hatten unter Alkoholeinfluss gestanden und mussten auf richterliche Anordnung bis Samstagnachmittag in Polizeigewahrsam verbleiben. Auf die Männer kommt nun ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung, Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zu. Die Polizeibeamten blieben unverletzt.

