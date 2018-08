Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 07. August 2018 Dienstag, 07. August 2018

Ein Festival, das Türen geöffnet hat

Das Ensemble „La Reveuse“. Foto: vog

„Mit allen Sinnen“ konnte in den vergangenen Wochen das 30 . Festival Europäische Kirchenmusik Gmünd erlebt werden. Als die Festivalmacher am Dienstag gemeinsam mit Oberbürgermeister Richard Arnold Bilanz zogen, war große Zufriedenheit zu spüren. Und Vorfreude auf alles, was noch kommt.

NachJahren sei aus einem Pflänzchen ein ganz toller blühender Baum geworden, so OB Arnold, der sich angesichts der EKM-​Beiträge der zurückliegenden Festivalsaison begeistert zeigte. Das Niveau sei im Laufe der Jahre gestiegen und das Festival-​Direktorium habe dazu beigetragen. Dementsprechend optimistisch blickt der OB auch in die Zukunft. Wie er sich die EKM-​Zukunft vorstellt und wie die Bilanz der Festivalmacher ausfällt, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

