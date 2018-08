Ostalb | Dienstag, 07. August 2018 Dienstag, 07. August 2018

Ferienaktion der Rems-​Zeitung: Mittwoch Gartenschau-​Führung in Essingen

Foto: Gemeinde Essingen

Weiter geht es bei der „Tour de Remstal“ im Rahmen der Ferienaktion der Gmünder Heimatzeitung im Vorfeld der Gartenschau: Am Mittwoch, 8 . August, ist Treffpunkt in Essingen.

2019

Bürgermeister der Gemeinden aus dem oberen Remstal führen im Rahmen dieser Ferienaktion Bürger aus der eigenen, ganz besonders auch gerne Interessierte aus anderen Städten und Gemeinden durch die Vorbereitungen in ihren jeweiligen Orten. So wissen beispielsweise die Menschen in Gmünd viel über die Gartenschau-​Projekte in ihrer eigenen Stadt. Spannend ist es auch zu erfahren, was in der Remstal-​Nachbarschaft an Ideen umgesetzt wird.Am Mittwoch freut sich Bürgermeister Wolfgang Hofer auf interessierte RZ-​Leser, denen er die Pläne und Projekte im Ortszentrum von Essingen vor Augen führen und erläutern möchte. Ohne Essingen gäb’s sozusagen gar keine Remstal-​Gartenschau, denn dort befindet sich die Quelle desKilometer langen Flusses, derden „Unendlichen Garten“ (Gartenschaumotto) prägt. Im Blickpunkt stehen in Essingen die Bau– und Gestaltungsmaßnahmen im Bereich des idyllischen Schlossgartens. Essingen ist überraschend reich an Burgen und Schlössern und alleine schon deshalb auch außerhalb der Remstal-​Gartenschau einen Besuch oder Ausflug wert. Treffpunkt zum geführten Rundgang mit Bürgermeister Wolfgang Hofer ist umUhr vor dem Kultur– und Veranstaltungszentrum Schlossscheune an der Bahnhofstraße, zentral an der Essinger Ortsdurchfahrt gelegen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es gibt auch wieder ein kleines Präsent der Remstal-​Gartenschau GmbH.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 55 Sekunden.

