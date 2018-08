Sport | Dienstag, 07. August 2018 Dienstag, 07. August 2018

Rallyesprint in Untergröningen: Noller und Hess verteidigen Titel nicht

Galerie (2 Bilder)

Fotos: Zimmermann

Laute Motorengeräusche sind auf dem Rötenberg zu hören gewesen. Der MSC Untergröningen hat am vergangenen Wochenende seinen zehnten Untergröninger Rallyesprint ausgerichtet. Den Gesamtsieg holte das Team Patrik Dinkel/​Ann-​Kathrin Sperber vom Orts Club AC Ebern.

Dahinter platzierten sich Michael Bäder mit Beifahrer Achim Hausch, Dritte wurden Ralf und Lars Stütz mit ihrem Mitsubishi EVOvom MSC Untergröningen.Sieger in der Mannschaftswertung wurde das Team Bremsscheiben. Bei besten Wetterbedingungen gingenTeams an den Start. Zahlreiche Motorsportbegeisterte pilgerten zum extra dafür eingerichteten Zuschauerpunkt auf den Rötenberg. Dort wurden im SchattenGrad gemessen. Trotz der sehr hohen Temperaturen waren rundZuschauer hierher gekommen, von wo aus man den anspruchsvollen Rundkurs weiträumig einsehen konnte.Diese Veranstaltung hat sich neben der Ostalbrallye mittlerweile als feste Größe im Ostalbkreis etabliert. Das Organisationsteam unter der Leitung von Daniel Gutsch hat mit seinen Helfern erneut eine attraktive Strecke im Bereich Untergröningen Rötenberg ausgearbeitet. Der sportliche Teil umfasst drei Wertungsprüfungen (WP). Insgesamt wurdenKilometer Wertung gefahren, davon fünf Kilometer auf drei WPs verteilt. Der MSC Untergröningen mobilisierte rundfreiwillige Helfer, allein für die Streckensicherung benötigte man überMarschalls sowie Zeitnehmer. Dies alles wurde von den WP-​Leitern Sven Hägele, Jan Matzka und Michael Angermann gemeistert.Die Zuschauer wurden durch den Streckensprecher Wolfgang Bieser immer auf den aktuellsten Stand gebracht, er heizte den Zuschauern mit flotten Sprüchen ein, so dass die Veranstaltung zu einem richtigen Fest wurde.Das Team Michael Bäder/​Achim Hausch mit ihrem BMW ECompact Mlegte gleich in der ersten Runde eine Traumzeit hin. Das Team Patrik Dinkel/​Ann-​Kathrin Sperber mit ihrem Mitsubishi EVOfolgten mit nur zwei Sekunden. Reiner Noller/​Sarah Hess mit ihrem Mitsubishi EVOfolgten mit nur einer hundertstel Sekunde Rückstand. Ralf Stütz/​Lars Stütz als Lokalmatadore verloren gleich an der ersten WP acht Sekunden auf die Führenden. Sven Kress/​Carina Kohler mit ihrem BMW Ei haben in der WPdie vierte beste Zeit eingefahren, sie wurden verfolgt vom Team Kai Otterbach/​Lara Sprügel mit ihrem BMW Ei. Die beiden fahren für den MSC Untergröningen im ADAC.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 90 Sekunden.

