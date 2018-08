Sport | Dienstag, 07. August 2018 Dienstag, 07. August 2018

VfR Aalen verpflichtet Mittelfeldspieler Nicolas Sessa

Der VfR Aalen ist auf dem Transfermarkt nochmals aktiv geworden und hat Mittelfeldspieler Nicolas Sessa vom VfB Stuttgart verpflichtet. Der 22 -​Jährige unterzeichnete bei den Schwarz-​Weißen einen Vertrag mit Laufzeit bis zum 30 . Juni 2020 .

InRegionalliga-​Einsätzen für den VfB Stuttgart II und die TSGHoffenheim II erzielte SessaTore und steuerteAssists bei. In der vergangenen Saison saß der Deutsch-​Argentinier auch drei Mal bei den Profis des VfB Stuttgart auf der Bank.„Wir hatten Nicolas schon länger im Auge und sind froh, dass wir uns mit dem VfB Stuttgart über einen sofortigen Wechsel einigen konnten. Für die guten Gespräche mit den VfB-​Verantwortlichen möchten wir uns auch an dieser Stelle nochmals herzlich bedanken. Mit Nicolas Sessa gewinnen wir einen spielstarken und ideenreichen Spieler für unser offensives Mittelfeld hinzu, der gleichzeitig auch Torgefahr ausstrahlt. Er hat beim VfB und in Hoffenheim eine sehr gute Ausbildung genossen“, äußerte sich VfR-​Chefcoach Argirios Giannikis.„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim VfR Aalen und möchte mithelfen, die gemeinsam gesteckten Ziele zu erreichen“, so Nicolas Sessa.

