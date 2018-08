Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 08. August 2018 Mittwoch, 08. August 2018

Banken müssen Zinsausfall kompensieren

Galerie (1 Bild)

Foto: str

Im Rahmen der RZ-​Sommergespräche haben wird uns mit dem Vorstand der Rosensteinbank, Matthias Hillenbrand, unterhalten. Hillenbrand sagt zwar unumwunden, dass die derzeitige Zinspolitik – null Habenzins, oder sogar Negativzins – den Banken schwer zu schaffen macht, weil es früher das Hauptgeschäft der Banken gewesen ist, Geld zu verwalten und zu verleihen. Noch größere Probleme aber bekommen die kleinen Banken mit der zunehmenden Regulatorik, die einen großen personellen und finanziellen Einsatz erfordern.

Wie lange kann sich eine Bank wie die Rosensteinbank alleine am Markt halten? Matthias Hillenbrand: „Wir kooperieren mit der Raiffeisenbank Mutlangen und können uns dadurch in manchen Bereichen die Kosten teilen. Wir sind hier gut positioniert und sind ein starker Partner für unsere Kunden. Bei der Fusion zwischen Aalen und Gmünd war die Situation eine andere.“ Wenn er einen Wunsch frei hätte, was würde sich Hillenbrand wünschen? Die Antwort steht in der Rems-​Zeitung am 8. August



Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 38 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!