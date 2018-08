Ostalb | Mittwoch, 08. August 2018 Mittwoch, 08. August 2018

Das beste Jahr ihres Lebens

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Es sind Geschichten wie jene von Michelle Miller, die dem Bundestagsabgeordneten Christian Lange das gute Gefühl geben, dass das Parlamentarische Patenschafts-​Programm zwischen dem Deutschen Bundestag und dem US-​Kongress einen großen Mehrwert darstellt – für jene, die daran teilnehmen ebenso wie für die Gastfamilien in den USA.

Ein Jahr ist vergangen, seit Michelle Miller aus Ruppertshofen das Flugzeug in Richtung Arizona bestiegen hatte. Die Gefühle, die sie dabei empfand, waren ganz unterschiedlich. Wie wird die Gastfamilie sein, wo sie ein Jahr lang leben wird? Wie wird die Schule sein? Fragen, auf die sie sehr schnell Antworten fand. Dieses eine Jahr sei das beste in ihrem Leben gewesen, so Miller am Mittwoch im Gespräch mit Lange. Welche Umstände und vor allem welche Menschen dazu beitrugen, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 33 Sekunden.

