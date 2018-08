Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 08. August 2018 Mittwoch, 08. August 2018

Einhorntunnel in der Nacht gesperrt

Der Einhorntunnel wird wieder einmal eine Nacht lang aufgrund von Wartungs– und Instandhaltungsarbeiten gesperrt.

Die Arbeiten an den sicherheitstechnischen Einrichtungen und Anlagen im Einhorn-​Tunnel werden von Donnerstag,. August, bis Freitag,. August, in der Zeit zwischenUhr undUhr vorgenommen. In dieser Zeit ist der Tunnel für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt innerörtlich

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 15 Sekunden.

