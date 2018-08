Blaulicht | Mittwoch, 08. August 2018 Mittwoch, 08. August 2018

Großbrand Bettringen: Dramatische erste Minuten und Nachbarschaftshilfe

Galerie (7 Bilder)

Fotos: hs

Die ganze Dramatik des Großbrands in der früheren Susa-​Fabrik und der heutigen Sperrholzzentrale in Oberbettringen wird bei diesen Bildern aus der Erstphase deutlich.

Das Firmengebäude stand schlagartig in Flammen. Der Wind trieb das Feuer auch auf Nachbargrundstücke. Von weitem sah es mit einem Rauchpilz aus wie eine Explosion. Vor Ort: Die Rems-​Zeitunung legte neben der Chronistenpflicht die Kameras erst mal auf die Seite, um den Anwohnern mit Wassereimern und Gartenschläuchen zu helfen, ihre Gärten und Häuser zu schützen. Augénblicklich war unter der Einsatzleitung von Kommandant Uwe Schubert ein Großaufgebot zahlreicher Abteilungen der Gmünder Feuerwehr vor Ort, um die Nachbarschaft zu schützen und den Großbrand nach etwa einer Stunde unter Kontrolle zu bringen. Ausführlicher Bericht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 30 Sekunden.

