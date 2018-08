Blaulicht | Mittwoch, 08. August 2018 Mittwoch, 08. August 2018

Großbrand in der Güglingstraße

Galerie (6 Bilder)

Fotos: hs, edk

In einem Holzverarbeitungsbetrieb in der Güglingstraße in Gmünd-​Bettringen kam es am Mittwochmittag gegen 13 . 45 Uhr zu einem großen Brand — ein Großaufgebot der Feuerwehr ist derzeit vor Ort, die umliegenden Straßen sind gesperrt.

Ergänzung der Polizei umUhr:Der Brand in einer Holzfirma in Bettringen konnte von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an.Durch die starke Hitzeentwicklung wurden Terrassen und Spielgeräte von angrenzenden Einfamilienhäusern beschädigt. Darüber hinaus erlitt eine Frau, welche Haustiere in einem Garten in Sicherheit bringen wollte, eine Atemwegsreizung und wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.Eine Frau und vier Kinder, welche sich zum Brandausbruch in der Wohnung im Gebäude befunden hatten, wurden durch Nachbarn auf das Feuer aufmerksam gemacht und konnten das Gebäude selbständig verlassen.Die Kriminalpolizei Aalen hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen, welche noch andauern. Der Sachschaden wird derzeit auf mehrereEuro geschätzt.Die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd ist mit den Abteilungen Innenstadt Bettringen, Bargau, Herlikhofen, Straßdorf und Wetzgau mitFahrzeugen undEinsatzkräften zur Bekämpfung des Feuers unter Leitung von Stadtbrandmeister Uwe Schubert eingesetzt.Der Rettungsdienst ist mit einem Rettungswagen und die DRK Schnelleinsatzgruppe Schwäbisch Gmünd waren mitFahrzeugen undEinsatzkräften vor Ort.Die Polizei ist mitStreifenbesatzungen, einem Polizeihubschrauber undStreifenbesatzungen der Kriminalpolizei und einem Polizeihubschrauber im Einsatz.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 55 Sekunden.

