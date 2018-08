Blaulicht | Mittwoch, 08. August 2018 Mittwoch, 08. August 2018

Großfeuer Bettringen: Einsatz dauert an, gewaltige Leistung der Einsatzkräfte und der Nachbarn

Galerie (2 Bilder)

Fotos: hs

Nach dem Flammeninferno zu Beginn des Großeinsatzes in Oberbettringen dauert der Einsatz der Feuerwehr am Mittwochabend noch an.

Das frühere Susa-​Fabrikgebäude ist zerstört. Doch es hätte noch viel schlimmer kommen können. Nicht nur an verbrannten Gärten in der Nachbarschaft . Im Firmengebäude befindet sich eine Wohnung. Ein Nachbar hatte den Brand entdeckt und die Kinder dort rechtzeitig gewarnt. Er hat der obdachlos gewordenen Familien sogar eine Herberge eingerichtet. Er will nicht namentlich genannt werden, trotzdem riesig Dank und Respekt an dieser Stelle!!!!!

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 20 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!