Kultur | Mittwoch, 08. August 2018 Mittwoch, 08. August 2018

Julia Fuchs und ihr erstes Album „Blue Hour“

In Gmünd hat alles angefangen – sieben Jahre Musical Kid, Kammerchor der Freien Waldorfschule, erste Kleinkunst Abende in der Theaterwerkstatt. Heute ist Julia Fuchs als „Joules the Fox“ auf der Bühne unterwegs. Ende Juli erschien ihr erstes Album „Blue Hour“.

Joules the Fox könnte atmosphärischer Folk-​Pop sein – aber Füchse passen nicht so gut in Schubladen. Dafür umso besser auf Bühnen und Dachterrassen, in Bars, Parks, Wohnzimmer und Straßen. In den blauen Stunden sind die Füchse unterwegs – und deshalb heißt das neue Album „Blue Hour“. Es nimmt mit – mal auf eine kleine Insel in Finnland, mal in eine windige Stadt im Norden Hollands und mal in den Fuchsbau. Joules the Fox: Eine vielfarbige Stimme, mit warmen Tiefen und kräftigen Höhen, eine vielseitige Künstlerin, die im Ohr und im Herz bleibt. Darüber wie alles begann und über die Wege bis zum Album berichtet die Rems-​Zeitung in der Donnerstagausgabe.

