Zwei Vereine verschmelzen im Verein Hilfe für Togo

Wenn Menschen über viele Jahre ihr Herzblut in Hilfsprojekte investieren – in der Regel verbunden mit einem oft großen finanziellen Engagement — dann möchten sie, dass es nachhaltig ist und nicht kaputt geht. So geht es auch dem Vorstand und den Mitgliedern des Donzdorfer Vereins Togohilfe.

Zwei Vereine haben seit Jahren dasselbe Ziel: Das Leben der Menschen in Togo zu verbessern. Zum einen ist das die Togohilfe Donzdorf, zum anderen der Verein Hilfe für Togo in Waldstetten. Ersterer wurde zum. Juli aufgelöst. Letzterer übernimmt die Donzdorfer Projekte in Nord-​Togo und führt sie fort. Was die beiden Vereine in dem westafrikanischen Land auf die Beine stellen und gestellt haben, erfahren Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

