Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 09. August 2018 Donnerstag, 09. August 2018

Ein Lichtblick für afrikanische Waisenkinder

Foto: pr

Über 15 Jahre ist es nun her, seit Nicole Mtawa nach ihrem Studium eine Reise nach Tansania unternahm. Seitdem hat sie nur ein Ziel: Jenen zu helfen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen. Vor allem widmet sie sich Waisenkindern in Tansania.

Beeindruckt vom Engagement der Gmünderin sind es viele, die mit ihren Spenden dazu beitragen, dass den Ärmsten geholfen werden kann. Welche Projekte bis jetzt realisiert wurden, was für das kommende Jahr alles geplant ist und mit welchem Ziel am kommenden Sonntag die zweite Fundraising-​Tour startet, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

