Sport | Donnerstag, 09. August 2018 Donnerstag, 09. August 2018

LG Staufen: Leonie Riek nur dank letzter Hürde Vizemeisterin

Galerie (1 Bild)

Nach einer langen und kräftezehrenden Saison haben sich am vergangenem Wochenende nochmals einige Athleten der LG Staufen der starken Konkurrenz bei den zweithöchsten nationalen Meisterschaften, den Süddeutschen Titelkämpfen der Junioren der U 23 und der Jugend U 16 , im badischen Walldorf gestellt.

400

20

100

12

72

12

67

12

58

4

100

48

52

11

04

-​Meter-​Hürden-​Spezialistin Leonie Riek wollte ihre Saison natürlich mit dem Süddeutschen Juniorentitel krönen. Bis zur letzten Hürde war es ein ganz enges Rennen, doch dann kam sie beim Überqueren der zehnten Hürde ins Stolpern und verlor die in diesem Rennen so wichtige Zeit. Für die Vizemeisterschaft muss man sich zwar nicht schämen – und doch haderte sie nach diesem Lauf lange mit sich selbst.Die jungen Sprinterinnen Maren Seidl, Lea Zimmerhackel und Linda Henninger, alle drei noch der Uangehörend, stellten sich über dieMeter der Konkurrenz. MitundSekunden erzielte man ansprechende Leistungen. In der-​Meter-​Staffel wollte man sich dafür aber schadlos halten. Ergänzt durch Mehrkämpferin Leona Grimm lieferte das Team einen starken Lauf ab. Letztlich musste in einem ganz engen Rennen das Zielfoto entscheiden. MitSekunden nur ganz knapp geschlagen, freute man sich trotzdem über die Silbermedaille zum Saisonende. Ein starkes Rennen lieferte auch Sprinter Moritz Kindel ab. Mit gutenSekunden im Endlauf kam er am Ende auf den Platz.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 55 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!