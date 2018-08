Blaulicht | Donnerstag, 09. August 2018 Donnerstag, 09. August 2018

Plötzliche Sturmböen: Doch mehr passiert als zunächst vermutet

Am Donnerstagabend wird in der Bilanz von Polizei und Feuerwehr deutlich: Bei dem urplötzlichen Sturm-​Phänomen am späten Nachmittag ist doch sehr viel passiert.

Am Bifora-​Gebäude an der Lorcher Straße hatten die Sturmböen nach Angaben der Polizei sogar ein Fenster herausgerissen und auf den Parkplatz geschleudert. Hierbei wurde eine Person verletzt und Autos beschädigt. Zwischen Hohenstadt und Schechingen wurden mehrere Bäume entwurzelt, welche die Straße blockiertene. Auch an anderen Stellen im Gmünder Raum wurden die Feuerwehren alarmiert, weil umgestürzte Bäume auf Straßen lagen. Parkanlagen und auch Friedhöfe sehen ziemlich mitgenommen aus. Trampoline und anderes Garteninventar flog durch die Luft. Die Wetterdienste hatten vor Unwettern zwar gewarnt. Völlig überraschend kam jedoch am Donnerstag diese orkanartige Auswirkung, die sogar begleitet war von Sonnenschein — und ohne den erhofften Regen.

