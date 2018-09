Sport | Samstag, 01. September 2018 Samstag, 01. September 2018

Normannia Gmünd unterliegt Neckarsulmer Sport-​Union mit 1 : 3 ( 1 : 0 )

Screenshot: Lämmerhirt

Im zweiten Heimspiel dieser Fußball-​Oberligasaison hat Normannia Gmünd gegen die Neckarsulmer Sport-​Union mit 1 : 3 ( 1 : 0 ) verloren. „Neckarsulm hat in der zweiten Halbzeit deutlich zugelegt und wir haben unser Spiel nicht so entwickeln können, als dass wir noch einmal gefährliche Chancen hätten herausspielen können“, resümierte FCN-​Trainer Holger Traub.

Dabei sah es in der ersten halben Stunde so aus, als hätte FCN-​Trainer Holger Traub seine Mannschaft nach dem schwachen Auftritt in Friedrichstal erreicht. Die Normannia dominierte das Geschehen und kam nach einer schönen Aktion durch Fabian Kolb auch zur völlig verdienten Führung. Dann aber funktionierte im Spiel nach vorne plötzlich nicht mehr so viel und die Gäste kamen folglich besser auf.





Spätestens in der zweiten Halbzeit dann war der Treffer der Gäste nur eine Frage der Zeit. Dieser fiel dann bereits in der 53. Minute, Maximilian Gebert nutzte seine Freiheiten auf der linken Seite und glich aus. Gmünd schien von der Rolle und die Mannschaft des Ex-​VfR-​Aalen-​Profi Marcel Busch drehte nun auf. Ouadie Barini nutzte eine starke Vorarbeit von Volkan Demir zur 2:1-Gästeführung (68.), ehe Barini nach einem Pfostentreffer von Steven Neubert wieder schneller als jeder Normanne reagierte und das 3:1 markierte (82.). Gmünds Schlussmann Yannick Ellermann war es zu verdanken, dass diese Niederlage letztlich nicht noch höher ausgefallen ist. Damit bleibt die Normannia vor der Partie gegen die Stuttgarter Kickers auf dem letzten Platz der Tabelle.





Alles weitere rund um die Normannia, Stimmen und Eindrücke, lesen Sie wie gewohnt in unserer Montagsausgabe.



Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 64 Sekunden.

