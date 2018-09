Sport | Montag, 10. September 2018 Montag, 10. September 2018

Doppel-​Dart-​WM: „Fast Arrows“ zu schnell für alle anderen

Fotos: Fenschderle

Das Fenschderle in Göggingen ist am vergangenen Samstagabend wieder Austragungsort der mittlerweile dritten Doppel-​Dart-​WM gewesen. 18 Teams hatten sich zunächst angemeldet, 19 haben schließlich teilgenommen.

Im Halbfinale siegten sie 5 : 0 gegen Michael Krieger, seines Zeichens Bayerischer Meister und Vize-​Weltmeister der vergangenen Single-​Dart-​WM und Marijan Simunic, der schon in der Bezirksliga an den Pfeilen war. Damit sind sie als Favoriten ins Finale eingezogen und siegten dort noch einmal so deutlich, wieder mit 5 : 0 , gegen das Team „Isch mir egal“. Damit haben die beiden ab dem Viertelfinale kein Leg mehr abgegeben. In diesem schlugen sie das Team „BämmBämm“ mit Pam Hemminger und Marcus Brett von den Underdogs. Hemminger wurde damit auch beste Frau und durfte sich zumindest über eine Flasche Sekt freuen.





Den ausführlichen Bericht zur Doppel-​Dart-​WM im Fenschderle lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung. Alles weitere rund um den Dartsport finden Sie ebenfalls regelmäßig hier bei uns.



Am Ende haben sich weder Spieler der heimischen „DC Underdogs“ noch Akteure der „DC Over The Tops“ durchgesetzt, sondern zwei Spieler, die einzig als Hobbydarter unterwegs sind. Florian Steeb und Sebastian Bräutigam waren an diesem Abend nicht zu stoppen und durften den Riesenpokal mit nach Hause nehmen. Als „Fast Arrows“ zeigten sie vor allem in den Endrundenduellen, dass sie den Sieg mehr als verdient hatten.Ausrufezeichen im Halbfinale

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 54 Sekunden.

