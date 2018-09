Einbrüche in Bäckereien

Am Montagmorgen musste die Polizei vier Einbrüche in Bäckereifilialen registrieren, die sich allesamt in Filialen desselben Discounters befinden. Betroffen sind Filialen in der Alten Heidenheimer Straße in Aalen, der Turn-​und-​Taxis-​Straße in Ebnat, der Wasseralfinger Straße in Fachsenfeld und der Täferroter Straße in Lindach. Ein weiterer Einbruch in eine Bäckereifiliale wurde in der Straße In der Breite in Mutlangen gemeldet.