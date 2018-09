Sport | Montag, 10. September 2018 Montag, 10. September 2018

Holger Traub: „Zunächst muss ich mich erst einmal aufbauen“

Das 0 : 1 gegen den CfR Pforzheim hatte gesessen bei den Verantwortlichen des 1 . FC Normannia Gmünd. Am Ende ist es die wohl vermeidbarste Niederlage gewesen, die die Mannschaft von Holger Traub hat erleiden müssen.

„Dann bekommen wir wieder so ein Tor, wie genau das entstanden ist, weiß ich auch nicht so genau. Auf jeden Fall lag der Ball mal wieder bei uns im Netz. Jetzt müssen wir die Ärmel erneut hochkrempeln“, sagte Traub nach der Partie. Es sei sicherlich nicht alles schlecht gewesen, so Traub, aber man habe hinten halt wieder „ein komisches Tor bekommen“ – was dann letztlich den Unterschied ausgemacht hat. „Wenn wir dann vorne unsere Chancen nicht nutzen, dann steht da am Ende ein 0 : 1 , das kann man drehen und wenden, wie man möchte“, so Traub weiter. „Zunächst muss ich mich erst einmal aufbauen,“ sagt Traub zu seiner persönlichen Gefühlslage.





Fünf Niederlagen nach sechs Spieltagen in der Fußball-​Oberliga – so hatte man sich die Rückkehr nicht vorgestellt.Und auch der ruhige Übungsleiter selbst, ohnehin ein Ruhepol an der Seitenlinie, schien noch ruhiger als sonst. Auch ihn schien die neuerliche Pleite mitgenommen zu haben. Zumal ja neben den turnusmäßigen Trainingseinheiten regelmäßige Gesprächsrunden stattfinden, Einzelgespräche und Gruppengespräche.

