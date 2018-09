Ostalb | Dienstag, 11. September 2018 Dienstag, 11. September 2018

Delegation aus Mögglingen besucht französische Partnergemeinde Saleux

Foto: gvmö

Seit 27 Jahren wird zwischen den beiden Kommunen Mögglingen und Saleux eine deutsch-​französische Freundschaft gepflegt. Bei regelmäßigen Besuchen werden sowohl die offiziellen als auch die privaten Kontakte vertieft.

Am frühen Freitagmorgen begaben sich wieder zahlreiche Mögglinger/​-​innen auf eine zirka zehnstündige Fahrt zu ihrer Partnergemeinde Saleux. Wo diese französische Kommune liegt und was die Besucher aus dem Remstal dort erlebt haben, steht am. September in der Rems-​Zeitung.

