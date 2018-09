Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 11. September 2018 Dienstag, 11. September 2018

Neues VHS-​Programm

Die Volkshochschule in Schwäbisch Gmünd stellt seit jeher den Anspruch ein demokratischer Ort des sozialen und politischen Lernens zu sein. Entsprechend versteht sich das Bildungsangebot als „Beitrag zu Stabilisierung der Demokratie und des Rechtsstaates“.

Das neue VHS-​Programmheft ist, wie gewohnt in die großen thematischen Bereiche gegliedert, wobei im jetzt beginnenden Herbstsemester die politische Bildung einen Schwerpunkt bildet. So bietet auch das Herbstsemester wieder fundierte, seriöse Hintergrundinformationen zu den aktuell brennenden Themen. Dank zahlreicher Kooperationen können gerade im Bereich der politischen Bildung viele Angebote gebührenfrei angeboten werden. Einen kleinen Ausschnitt des umfangeriechen Programm lernen Sei in der Rems-​Zeitung am Mittwoch kennen.

