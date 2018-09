Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 12. September 2018 Mittwoch, 12. September 2018

Bosch-​Geschäftsführer: Sich auf reine Produktion zu beschränken, hat keine Zukunft

Daran ließ der Geschäftsführer für den Einkauf und die Finanzen bei der Bosch Automotive Steering GmbH, Stefan Grosch, keinen Zweifel: Eine personalintensive Fertigung ist am Standort Deutschland nicht konkurrenzfähig. Hersteller, die nicht mit innovativen Produkten den Markt selbst lenken, haben nach seinen Worten keine Zukunft.

Stefan Grosch ist im Unternehmen auch der Arbeitsdirektor und machte in diesem Zusammenhang deutlich, dass Digitalisierung und Globalisierung nicht automatisch zu Lasten der Belegschaft gehen, sondern auch Chancen bieten. Wie sich die Arbeitsbedingungen nach seiner Ansicht verändern werden, steht am. September in der Rems-​Zeitung.

