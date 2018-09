Die Uhr zur Remstalgartenschau

Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 12. September 2018 Mittwoch, 12. September 2018

Die Zeit während und nach der Remstalgartenschau können Uhren-​Liebhaber mit einer vom Bifora-​Freundeskreis aufgelegten, auf 200 Exemplare limitierten Sonderedition messen.

Die Armbanduhr wurde in der Galerie des Edelmetallverbands von Götz Schweitzer vom Bifora-​Freundeskreis präsentiert. Zu haben ist die Uhr wie andere Merchandising-​Artikel zur Gartenschau in denRems-​Kommunen ab. Mai. Man kann sie aber schon ab. Oktober vorbestellen und seinen Nummerierungs-​Wunsch äußern – und wenn die Uhren bis zur Eröffnung der Remstalgartenschau vergriffen sind, dann ist es eben so. Auf die Limitierung wird streng geachtet, sagt Götz Schweitzer. Es ist die vierte Uhr, die aus dem Bifora-​Freundeskreis kommt.

