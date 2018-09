Sport | Mittwoch, 12. September 2018 Mittwoch, 12. September 2018

Einweihung der Hockeyhütte von Normannia Gmünd

Galerie (1 Bild)

Foto: Schäffauer

Die Fertigstellung der neuen Hütte am Kunstrasenplatz im Schwerzer, deren offizielle Einweihung am Sonntag ab 10 Uhr gefeiert wird, bedeutet einen großen Schritt für die Hockeyabteilung von Normannia Gmünd.

„Nach fastJahren Hockey in Gmünd ist endlich unsere neue Heimat geschaffen und sind dadurch die Trainingsbedingungen enorm verbessert worden“, ist Abteilungsleiter Marcellinus Schäffauer glücklich. Die Hockeyabteilung hat in der neuen Hütte nun den Platz, den sie benötigt, um ihre Trikotsätze, Schläger und die übrige Trainingsausrüstung direkt vor Ort aufzubewahren. Vorher musste vieles sogar privat gelagert werden. „Vor zehn Jahren besaßen wir noch einen alten Kleiderschrank mit etwas Trainingsmaterial in einer Garage, die auch noch geteilt werden musste. Das ist viel zu klein gewesen und ging gar nicht mehr“, erklärt Schäffauer den Bedarf dieser großen Investition in die Zukunft für die Gmünder Hockeyabteilung, die überMitglieder undaktive Spieler verfügt.„Es war für uns eine enorme Kraftanstrengung, weil von vornherein klar war, dass der Bau allein von der Abteilung gestemmt werden muss und wir dafür keine Kredite aufnehmen werden“, sagt Schäffauer. Die ersten Ideen zum Bau einer neuen Hütte am Kunstrasenplatz habe esgegeben, drei Jahre später erfolgte dann im Frühjahrder Baubeginn.Mitglieder der Hockeyabteilung halfen mit, viel wurde in Eigenleistung geschafft. Insgesamt sind laut Marcellinus SchäffauerArbeitsstunden zusammengekommen.Wie die Hockeyabteilung der Normannia den finanziellen Kraftakt gemeistert hat und was bei der Einweihungsfeier am Sonntag auf dem Programm steht, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. September.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

