Blaulicht | Mittwoch, 12. September 2018 Mittwoch, 12. September 2018

Kiesäcker-​Siedlung: Feuerwehr rettet Frau aus verqualmter Wohnung

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Die Gmünder Feuerwehr hat am Mittwochmorgen in der Kiesäcker-​Siedlung in der Oststadt einer Frau das Leben gerettet.

Der Feueralarm kam aus einem Mehrfamilienhaus, zufälligerweise in der Nachbarschaft zu dem Gebäude, wo sich am Montagabend eine furchtbare Familientragödie beim Streit zwischen zwei Brüdern abgespielt hat. Die Feuerwehrleute standen vor einer verschlossenen Wohnung. Sie brachen die Türe auf und fanden als Brandursache offenbar vergessenes Kochgut auf dem Herd in der Küche. In der bereits total verqualmten Wohnung trafen sie auf eine Frau, die sie ins Freie retteten. Sie kam mit Verbrennungen und Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 24 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!