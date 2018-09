Sport | Mittwoch, 12. September 2018 Mittwoch, 12. September 2018

Tischtennis: Zahlreiche Erfolge für Gmünder Mannschaften

Galerie (1 Bild)

Foto: hö

Sehr erfolgreich haben die Teams aus Schwäbisch Gmünd beim 38 . Zweier-​Mannschafts-​Tischtennis-​Turnier des TSV Wasseralfingen am vergangenen Wochenende abgeschnitten.

13

12

18

3

0

22

31

Finn Katterfeld/​Robson Zeller (SG Bettringen) holten sich den Turniersieg bei den Schülern U/​U. Im Halbfinale der männlichen Jugend Uunterlagen Tobias Holdt/​Luca Krätschmer (TSB Schwäbisch Gmünd) dem Duo Ben Kast/​Eric Meier (SC Vöhringen).In einem hochklassigen Endspiel sicherten sich bei den Senioren Joachim Malik/​Josef Seitz (DJK Schwäbisch Gmünd) mitdie Sieger-​Pokale gegen Dietmar Hein/​Peter Hagedorn (SG Schorndorf). In der Herren-​D-​Klasse belegten Patrick Eßwein/​Anja Rainer (TSV Böbingen/​TSV Untergröningen) den dritten Platz. Im Endspiel der Herren-​B-​Klasse unterlag das Duo Michael Blessing/​Jürgen Laufer (TV Mögglingen) dem Doppel Benjamin Bilger/​Johannes Kneule (SV Lauchheim/​SG Schorndorf).Kein Wanderpokal für den TSVKeinen Zweifel an der Favoritenrolle ließen die letztjährigen Siegerinnen der Damen-​B-​Klasse, Claudia Stegmaier/​Heike Gerst (SG Bettringen). In der Vereinspunktewertung kam der SG Bettringen mitPunkten auf den vierten Platz. Erstmals seit vielen Jahren holte sich nicht der Veranstalter den Wanderpokal. Dieser ging mitPunkten an den SC Staig.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 42 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!