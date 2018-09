Ostalb | Donnerstag, 13. September 2018 Donnerstag, 13. September 2018

Der stille Raum im Schäferkarren

Galerie (5 Bilder)

Fotos: esc

Ein Raum der Einkehr und Stille, nur wenige Meter von der so viel befahrenen B 19 zwischen Abtsgmünd und Untergröningen. Ganz offen und doch so versteckt, dass ihn nur Menschen entdeckten, die auf dem Kocher-​Jagst-​Radweg entlang spaziert oder gefahren kommen.

Seit fast genau einem Jahr befindet sich bei Algishofen, das zur Gemarkung Obergröningen gehört, ein Kleinod, wie es selten eines gibt. Der stille Raum ist zunächst ein sehr schöner Anblick. Ein alter Schäferkarren am Rand einer Wiese, daneben aus Holz ein Tisch und zwei Bänke mit Blick auf den Waldrand. Ein Rastplatz für Radfahrer und Wanderer. Was es mit dem geheimnisvoll-​schönen Ort auf sich hat, erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 28 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!