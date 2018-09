Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 13. September 2018 Donnerstag, 13. September 2018

Freibad-​Saison verlängert

Galerie (1 Bild)

Foto: rz

Aufgrund der sommerlichen Wetterprognosen verlängern die Bäderbetriebe Gmünd die Freibadsaison im Bud Spencer Bad. Bis zum 23 . September können Badebegeisterte das Gmünder Freibad im Schießtal zu eingeschränkten Öffnungszeiten besuchen, täglich von 10 bis 18 . 30 Uhr. Das Freibad Bettringen schließt, wie bereits angekündigt, am 16 . September. Auch in Heubach verlängert man die Badesaison.

Aufgrund der hervorragenden Wetterprognosen für die kommende Woche hat sich auch die Stadtverwaltung Heubach dazu entschieden, die Freibadsaisonbis zum Freitag,. September, zu verlängern.„Nachdem der Sommer Überstunden macht und in den letzten Tagen bis zuBadegäste das Heubacher Freibad besuchten, möchten wir unser schönes Freibad noch offen halten“, so Bürgermeister Brütting. Normalerweise wird das Freibad in Heubach zum Schulbeginn nach den Sommerferien geschlossen. In diesem Jahr wird nun der letzte Freiluftbadetag um zwei Wochen verschoben.

